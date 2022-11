Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Ludwigslust-Parchim Unfall mit hohem Schaden auf A24: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 25.11.2022, 06:31 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 bei Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Das Auto des 82 Jahre alten Mannes krachte am Donnerstagabend aus zunächst unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei das vordere Auto nach rechts gegen einen weiteren Wagen geschleudert worden. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der zwei anderen Autos seien unverletzt geblieben, hieß es am Freitag.