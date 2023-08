Nach Plagiatsvorwürfen Uni prüft Doktorarbeit der Berliner Verkehrssenatorin Von dpa | 07.08.2023, 12:26 Uhr Manja Schreiner Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down

Die Universität Rostock will die Doktorarbeit von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) nach Plagiatsvorwürfen prüfen und dem Täuschungsvorwurf nachgehen. Das teilte die Hochschule am Montag mit. Schreiner habe die Universität um schnellstmögliche Prüfung des Vorwurfs gebeten. „Die Zuständigkeit zur Überprüfung der Promotion obliegt der Juristischen Fakultät.“ Die Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz teilte mit, die Universität sei am Montagmorgen per Mail um die Prüfung der Doktorarbeit gebeten worden. Sie sei an die Rektorin und den Dekan der Juristischen Fakultät geschickt worden.