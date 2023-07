Andrea Lindholz Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Irreguläre Migration Unionspolitiker und Gewerkschafter für mehr Grenzkontrollen Von dpa | 28.07.2023, 12:49 Uhr

Angesichts der relativ hohen Zahl unerlaubter Einreisen werden die Rufe nach Kontrollen in weiteren Grenzabschnitten lauter. „Die irreguläre Migration droht besonders an der Grenze zu Polen und Tschechien aus dem Ruder zu laufen“, warnte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz, am Freitag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dürfe „nicht länger wegschauen“, fügte die CSU-Innenpolitikerin hinzu. Mit Blick auf Äußerungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagte Lindholz: „Ich begrüße ausdrücklich die neue Haltung der GdP, lageangepasste Grenzkontrollen an der gesamten deutschen Ostgrenze in Brüssel notifizieren zu lassen.“