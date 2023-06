Deutschlandticket Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Verbilligtes Deutschlandticket für Senioren gültig ab August Von dpa | 27.06.2023, 15:34 Uhr

Senioren in Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab August ein verbilligtes Deutschlandticket nutzen. „Mit dem vom Land subventionierten Ticket können die Senioren aus Mecklenburg-Vorpommern ab 65 den ÖPNV bundesweit nutzen und somit mobil und klimafreundlich reisen“, sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) anlässlich des Startschusses für den Vorverkauf am Dienstag in Schwerin.