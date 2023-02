Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Versuchter Einbruch bei Netzbetreiber in Upahl Von dpa | 17.02.2023, 13:17 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, in das Gebäude des Netzbetreibers Edis im mecklenburgischen Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) einzubrechen. Es seien Zaunteile und Überwachungstechnik beschädigt worden, teilte die Polizei in Rostock am Freitag mit.