Aufrüstungsprogramm Weitere Feuerwehren mit neuen Löschfahrzeugen ausgestattet Von dpa | 29.07.2022, 18:22 Uhr

Innenminister Christian Pegel (SPD) hat am Freitag in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) die nächste Lieferung neuer Löschfahrzeuge an Freiwillige Feuerwehren des Landes übergeben. Mit der Bereitstellung weiterer 16 Wagen verfügten nunmehr 151 Wehren über eigens für Mecklenburg-Vorpommern entwickelte Löschfahrzeuge, erklärte Pegel. Nach seinen Angaben sind sie vor allem auf Einsätze in ländlichen Gebieten zugeschnitten, mit moderner Lösch- und Rettungstechnik ausgestattet und können auch Löschwasser an Bord nehmen.