Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Wieder Brand in Mehrfamilienhaus in Stralsund Von dpa | 20.06.2023, 07:55 Uhr

Unbekannte sollen in der Nacht zu Dienstag in Stralsund einen Kinderwagen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt haben. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand aber ein Schaden in fünfstelliger Höhe, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.