Schwerin Wohnungsbrand mit 100.000 Euro Sachschaden Von dpa | 09.05.2023, 17:59 Uhr

Beim Brand einer Wohnung in der Schweriner Innenstadt ist am Dienstagnachmittag hoher Sachschaden entstanden, Menschen wurden nach Angaben der Polizei aber nicht verletzt. Das Feuer sei in der Dachwohnung eines Mehrgeschossers ausgebrochen und habe auch die Terrasse erfasst. Die 57-jährige Bewohnerin habe die Wohnung unbeschadet verlassen können. Die Einsatzkräfte hätten dafür gesorgt, dass auch die anderen Bewohner des Sechs-Parteien-Wohnhauses in Sicherheit gebracht wurden, hieß es.