Bahn Zugausfälle nach Bränden - Ermittler: Politisches Motiv Von dpa | 08.09.2023, 12:16 Uhr | Update vor 54 Min. Bahn Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

In der Nacht zu Freitag brennen Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg. Zahlreiche Fernverkehrszüge fallen aus. Es sei mutmaßlich politisch motivierte Brandstiftung, heißt es von den Ermittlern.