Zusteller hortet rund 1000 Briefe und Pakete 01.03.2023, 15:14 Uhr

Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes an der Mecklenburgischen Seenplatte hat Hunderte Briefe und Pakete in einer Wohnung gehortet. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte, wird nun wegen Unterschlagung und Verletzung das Post- und Fernmeldegeheimnisses gegen den Mann ermittelt.