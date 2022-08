Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst FOTO: David Inderlied/dpa (Symbolbild) up-down up-down Revierkämpfe in Laage und Güstrow Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen Von Stefan Tretropp | 05.08.2022, 11:51 Uhr

Die Polizei ermittelt nach eskalierender Jugendgewalt in Güstrow. Die Bilanz: Ein 15-Jähriger wird in Laage krankenhausreif geprügelt, der Angreifer bei vermutlichem Racheakt in Güstrow schwer verletzt. Die Polizei schließt Revierkämpfe nicht aus.