Für Mecklenburg-Vorpommern : 400 Lehrer fehlen nach den Ferien wegen Corona – Audio Snack am 29. Juli

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

von Anna Rüb

29. Juli 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Nach den Ferien sollen alle Kinder in Mecklenburg-Vorpommern wieder täglich Unterricht in der Schule haben. Als erstes Bundesland will MV am kommenden Montag mit einem möglichst normalen Regelbetrieb starten, der nur noch wenige Einschränkungen vorsieht. Doch die Lehrer fehlen.





Was ist der „SVZ Audio Snack“?

Wo kann ich den „SVZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „SVZ Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.svz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „SVZ Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „SVZ Audio Snack“ auch über das Telefon hören unter 0385/58095209.