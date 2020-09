Für Mecklenburg-Vorpommern : Starten bald Raketen von der Nordsee aus ins All? – Audio Snack am 8. September

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

von Anna Scholz

08. September 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Das Bundeswirtschaftsministerium will ein Konzept der Industrie für die Errichtung eines Weltraumbahnhofs in Deutschland prüfen. Als Standort käme etwa die Nordsee in Fragen. Näheres hören Sie im Schwerpunkt des SVZ Audio Snacks am Dienstag um 8 Uhr.





Die Hintergründe zum Nachlesen:

Experten wollen Weltraumbahnhof für Raketen in der Nordsee



Vier Fahrzeuge kollidieren auf dem Obotritenring



Die Umleitung der Crivitzer Chaussee steht



Was ist der „SVZ Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern (Mo. - Fr.: 8 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „SVZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „SVZ Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.svz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „SVZ Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „SVZ Audio Snack“ auch über das Telefon hören unter 0385/58095209.