Für Mecklenburg-Vorpommern : Vereinbarung zum Schutz der Schweriner Seen: Audio Snack am 30. Juni

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

von Anna Rüb

30. Juni 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Über Jahre gab es Streit an den Schweriner Seen. Umweltschützer und Wassersportler standen sich unversöhnlich gegenüber. Jetzt haben sie eine Vereinbarung zum Schutz der Seen getroffen.





Die Hintergründe zum Nachlesen:

Die B104 bei Schwerin wird halbseitig gesperrt.



So soll es an den Schweriner Seen weitergehen.



Finanzhilfen für die MV-Werften.



Schwerin: Fahrer stirbt beim Entladen seines Lkw

Was ist ein Flash-Briefing?

Der Begriff setzt sich zusammen aus den beiden englischen Wörtern Flash (Blitz) und Briefing (Zusammenfassung/Information). Damit sind kurze, informative Audio-Beiträge gemeint, die online bereitgestellt und jederzeit abgerufen werden können.

Wo kann ich den „SVZ Audio Snack“ hören?

