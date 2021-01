Für Mecklenburg-Vorpommern : Wegen Corona-Regeln: Fahrschüler aus MV wechseln nach Brandenburg – Der Audio Snack am 21. Januar

Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im SVZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

von Bastian Rabeneck

21. Januar 2021, 05:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt:

Beim Fahrlehrerverband in MV machet sich Wut. Uneinheitliche Corona-Regeln in den Bundesländern haben zu gravierenden Ungerechtigkeiten in der Branche geführt. Mehr erfahren Sie im Schwerpunkt des SVZ Audio Snacks.

Die Hintergründe zum Nachlesen:

