Audio-Briefing Coronavirus aktuell : Morgen-Update für MV am 12. Mai: Autokino für Oldtimer

In diesem News-Briefing hören Sie einmal täglich die Zusammenfassung der relevantesten Ereignisse – in 120 Sekunden.

von Anna Rüb

12. Mai 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Schwerpunkt: Autokinos sind erlaubt. Oldtimertreffen jedoch nicht. Aber was ist mit einem Autokino für Oldtimer? Ebenfalls erlaubt. Und so kamen in Wismar Oldtimer zusammen.









Was ist ein Flash-Briefing?

Der Begriff setzt sich zusammen aus den beiden englischen Wörtern Flash (Blitz) und Briefing (Zusammenfassung/Information). Damit sind kurze, informative Audio-Beiträge gemeint, die online bereitgestellt und jederzeit abgerufen werden können.

Worum geht es bei „Coronavirus aktuell“?

„Coronavirus aktuell“ ist ein Flash-Briefing der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Audiobeitrag fasst in 120 Sekunden zusammen, welche aktuellen Auswirkungen das Coronavirus auf den Alltag in Mecklenburg-Vorpommern hat. Hier erfahren Sie kurz und knapp, welche Institutionen geschlossen haben, wo es Hilfe gibt und mit welchen Einschränkungen Sie rechnen müssen.

Wo kann ich „Coronavirus aktuell“ hören?

Alle Folgen von „Coronavirus aktuell“ finden Sie auf der Internetseite www.svz.de/corona. Außerdem können Sie das Flash-Briefing ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise „Spotify“ oder „Deezer“. Für iPhones gibt es zusätzlich die App „Apple Podcasts“. Über die integrierte Suchfunktion ist „Coronavirus aktuell“ leicht zu finden. Das Flash-Briefing steht auf allen Kanälen kostenlos zum Abruf bereit.