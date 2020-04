Podcast Folge 3 : „Mein Weg durch die Karwoche“

In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

von svz.de

08. April 2020, 05:00 Uhr

„Mein Weg durch die Karwoche“. So heißt der Podcast von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt in unserer Zeitung. In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

Beim Lesen ist der Mensch allein, aber nicht einsam. Davon erzählt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt in der dritten Folge ihres Podcasts. Und sie beschäftigt sich mit der Frage: Sind Bücher Lebensmittel?