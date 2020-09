Kinderpodcast am 12. September 2020 : Essen oder Getränk – Was ist Milch eigentlich? Mit Komiker Bernhard Hoecker

Babys bekommen Milch, wenn sie durstig sind und wenn sie Hunger haben. Aber was ist Milch eigentlich genau? Nahrung oder Getränk? Dieser spannenden Frage geht Ole in einer neuen Folge des Kinderpodcasts nach. Mit von der Partie ist ein Experte für knifflige Probleme: Schauspieler und Komiker Bernhard Hoecker, der unter anderem aus der Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas?" bekannt ist.

Wenn ein Baby geboren wird, dann braucht es um satt zu werden vor allem eines: Milch. Für einen Säugling ist die weiße Flüssigkeit Essen und Trinken in einem. Dabei hat mit Sicherheit noch nie ein Erwachsener gesagt "ich esse jetzt ein Glas Milch"! Da würde Ole seinen linken Flügel drauf verwetten. Die Eule ist etwas verwirrt: essen Menschen denn nun Milch oder wird sie getrunken? Eine Antwort auf diese Frage möchte auch die fünfjährige Emilia aus Hamburg haben. Ihre Erzieherin im Kindergarten sagt nämlich immer, dass Milch Nahrung sei – dabei ist die doch eindeutig flüssig und damit ein Getränk, oder nicht?

Ole hat es in dieser Folge des Kinderpodcasts mit einer richtig kniffligen Frage zu tun. Zum Glück kennt die blaue Eule jemanden, der richtig Spaß daran hat, Antworten auf so schwierige Fragen zu finden: Bernhard Hoecker. Mit viel Witz und Köpfchen tritt der Komiker und Schauspieler zum Beispiel regelmäßig in der Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas?" gegen seinen Gegner Elton an - und konnte schon etliche komplizierte Probleme lösen. Deshalb ist Bernhard Hoecker mit Sicherheit auch der richtige Kandidat für Emilias Frage. Da würde Ole auch noch seinen rechten Flügel drauf verwetten.

