Kinderpodcast am 13. Juni 2020 : Wie entstehen neue Krankheiten? Ole beantwortet Kinderfragen zum Coronavirus

Viele Kinder möchten von Ole mehr über das Coronavirus erfahren. Deshalb versucht die schlaue Eule, in dieser Podcast-Folge möglichst viele Fragen zu beantworten – zum Beispiel, woher die Krankheit kommt, und wann es einen Impfstoff gibt.

von Louisa Riepe

12. Juni 2020, 09:15 Uhr

Wann kann ich wieder zum Sport? Geht die Schule nach den Sommerferien wieder richtig los? Und warum werden jetzt schon Feste abgesagt, die erst im Herbst stattfinden sollen? Kinder haben im Zusammenhang mit dem Coronavirus viele Fragen – denn auch ihr Leben ist direkt von den Auswirkungen betroffen.

Kein Wunder, dass das Postfach der schlauen Eule Ole beinahe platzt vor lauter Anfragen zu dem Thema. Deshalb hat Ole in dieser Folge seines Podcasts etwas besonderes vor: Er spricht mit Melanie Brinkmann von der Technischen Universität in Braunschweig. Sie ist Professorin für Virologie und versucht, die vielen verschiedenen Fragen der Kinder zu beantworten.



Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.