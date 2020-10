Kinderpodcast am 2. Oktober 2020 : Warum gab es Deutschland früher zweimal? Mit Politiker Gregor Gysi

Seit 1990 wird am 3. Oktober der Tag der deutschen Einheit gefeiert. Der Grund: Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland und der Fall der Berliner Mauer. Aber was soll das überhaupt bedeuten? Eine Wiedervereinigung und eine Mauer mitten in Deutschland? Im Kinderpodcast erklärt der Politiker Gregor Gysi warum es damals Deutschland zweimal gab und wie die beiden Teile des Landes wieder zu einem großen wurden.

von Bastian Rabeneck

02. Oktober 2020, 07:00 Uhr

Schwerin |



Am 3. Oktober findet jährlich ein ganz besonderer Feiertag statt: Der Tag der deutschen Einheit. Seit 1990 wird auf diese Weise an den Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland erinnert. Aber Moment mal: Eine Mauer in Berlin? Und eine Vereinigung von Deutschland? War unser Land denn mal getrennt? Die meisten Kinder dürften sich das heute kaum noch vorstellen können, aber tatsächlich waren Ost und West von 1949 bis zum Jahr 1990 durch eine Grenze getrennt, die mitten durch Deutschland – genauer gesagt sogar mitten durch die heutige Hauptstadt Berlin – verlief. Im Westen gab es die Bundesrepublik Deutschland und im Osten die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR. Passend dazu möchte Emma aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern von Eule Ole wissen: Warum gab es Deutschland eigentlich zweimal? Eine hochinteressante Frage, die die blaue Eule aber natürlich nicht alleine beantworten kann.

dpa/Jörg Carstensen





Wer diese Zeit live miterlebt und selbst bis zur Wiedervereinigung im damaligen Ost-Berlin gewohnt hat, ist Gregor Gysi von der Partei "Die Linke". Gregor Gysi sitzt seit vielen Jahren im Deutschen Bundestag. Und auch in der DDR war er lange Zeit als Politiker aktiv. Super, dass Gregor Gysi sich bereit erklärt hat, Ole bei seiner Frage unter die Flügel zu greifen. Im Kinderpodcast erklärt er den kleinen und großen Hörern unter anderem, warum damals eine Mauer gebaut wurde, und warum diese irgendwann wieder verschwand.



Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Jörn Martens