Kinderpodcast mit Weihnachtsgewinnspiel am 12. Dezember : Wie wird Weihnachten in anderen Ländern und Kulturen gefeiert? Mit Logo-Moderator Sherif Rizkallah

Tannenbaum, Geschenke, der Besuch im Gottesdienst – für viele Menschen in Deutschland gehört das zum Weihnachtsfest einfach dazu. Aber welche weihnachtlichen Traditionen gibt es in anderen Ländern, Kulturen oder Religionen? Das erfährt die blaue Eule in der dritten Weihnachtsfolge von "Ole schaut hin" von Sherif Rizkallah, Moderator der Kindernachrichtensendung "Logo".

von Bastian Rabeneck

12. Dezember 2020, 09:15 Uhr

Schwerin |



Passend zur Advents- und Weihnachtszeit hat sich Eule Ole etwas ganz Besonderes für die Hörer des Kinderpodcasts „Ole schaut hin“ einfallen lassen: Das ganze Jahr über hat die blaue Eule spannende, lustige oder auch ungewöhnliche Kinderfragen beantwortet. Beim Weihnachtsspezial ist aber alles verkehrt herum. Diesmal sind die Kinder gefragt. Deswegen lohnt es sich auch, ganz genau hinzuhören. Am Ende jeder neuen Weihnachts-Folge gibt es nämlich eine Frage – und die Antwort ist irgendwo im Podcast versteckt.

Wer die Antwort zu dieser Episode bis zum 18. Dezember mit Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an Fragen@Ole-Podcast.de schickt oder sie unter 0541-310334 auf den Anrufbeantworter spricht, hat die Chance auf einen von drei tollen Preisen.

Gehören Geschenke und Tannenbäume überall dazu?

In der dritten Ausgabe von Oles Weihnachtspodcast schaut sich die Eule das Weihnachtsfest in anderen Ländern und Kulturen genauer an. In Deutschland gehört zum christlichen Weihnachtsfest bei den meisten Familien ein Tannenbaum dazu. Viele besuchen außerdem den Weihnachtsgottesdienst in ihrer Gemeinde und feiern gemeinsam die Bescherung mit Geschenken. Aber wie feiern Menschen in anderen Ländern und Kulturen das Weihnachtsfest? Und gibt es ähnliche Traditionen eigentlich auch bei Religionen wie dem Buddhismus, dem Judentum oder dem Islam?

ZDF/Barbara Melzer





Im Podcast spricht Sherif Rizkallah, Moderator der Kindernachrichtensendung Logo, über die Weihnachtsbräuche in seiner Heimat. Sherif wurde nämlich in Kairo in Ägypten geboren, wo zu Weihnachten doch so einiges anders ist als in Deutschland. Außerdem berichtet er Ole über kuriose Weihnachtstraditionen aus der ganzen Welt.







Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Jörn Martens





Darum geht's im MEDIENPROJEKT von SVZ und NNN Etwa 65.000 Schüler und Lehrer allein in unserem Verbreitungsgebiet erhalten in einem gemeinsamen Projekt der Zeitungsverlage und des MV-Bildungsministeriums bis zum Jahresende kostenlosen Zugang zu den Newsportalen. Fragen Sie an den Einrichtungen ihrer Kinder nach den Bedingungen und Login-Daten, die Sie auch in der Familie nutzen können. Was bewegt die Schüler ab Klasse 5 bis hinauf in die Gymnasien und Berufsschulen unseres Landes? Was passiert in ihrem Umfeld, in Deutschland und der Welt? Wie können seriöse Nachrichten von Fake News unterschieden werden? Die Schweriner Volkszeitung und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bieten den Schülern die aktuellsten Berichte, liefern in einem speziellen Dossierbereich "Diskussionsstoff" für den Unterricht und möchten mit ihnen in Austausch kommen.