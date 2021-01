Neue Folge „Vans & Friends“ : Start ins neue Jahr: Das sind die Camping-Reiseziele für 2020

Gemeinsam schauen Peter und Dominik in der Neujahrs-Folge auf das kommende Jahr. Welche Reiseziele sie haben, sobald Corona es zulässt, das verraten sie in der neuen Folge "Vans & Friends".

von Anna Rüb

08. Januar 2021, 20:00 Uhr

Hamburg | Eigentlich wären sie jetzt noch in Norwegen und hätten das Jahr auf tief verschneiten Schneepisten begonnen. Doch aufgrund von Corona und Lockdown sitzen Peter und Dominik nun in Deutschland. Gemeinsam schauen sie in der Neujahrs-Folge auf das kommende Jahr. Welche Pläne und Reiseziele haben sie für 2021? Was ist möglich? Irland, Schweden, Italien, Norwegen...vermutlich auf jeden Fall Europa. Was macht die einzelnen Sehnsuchtsorte aus? Wohin es genau gehen soll, sobald Corona es zulässt, das verraten sie in der neuen Folge "Vans & Friends" des Campingpodcasts von Caravan & Co.

Was ist ein Winter ohne Schnee und Skifahren? Darüber diskutieren die beiden Hosts bereits am Anfang der Folge. Danach dreht sich das Gespräch um Reiseziele und Sehnsuchtsorte, Fernweh und Reiselust. Und immer wieder um Schnee.

Kurz schauen sie auch aufs letzte Jahr zurück. Die Reise nach Norwegen wurde abgesagt. Das soll dieses Jahr unbedingt nachgeholt werden. Wenn sie zurückschauen, wird ihnen aber auch eins bewusst: Trotz Corona sind sie auch im letzten Jahr in einigen Ländern gewesen. Das stimmt optimistisch: "Auch dieses Jahr wird einiges möglich sein", sind sie sich einig.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

