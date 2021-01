Neue Folge „Vans & Friends“ : Vom Micro-Camper zum Luxusmobil

In unserer neuen Folge des Camper-Podcasts „Vans & Friends“ erklärt Gast Sven Mammach, warum es manchmal doch auf die Größe ankommt.

von Lisa Kleinpeter

29. Januar 2021, 18:13 Uhr

Hamburg | Sven hat sich mit seiner Freundin Christina entschieden Europa per Fahrzeug zu erkunden. Etwas kleines und unauffälliges sollte her und so starteten die Beiden in einem Minicamper, einem Fiat Doblo mit „Hochdach“. „Hochdache" in Gänsefüßchen – denn Stehhöhe hatte dieses Fahrzeug nicht. Wie Sven und Christina sich den Kleinen ausgebaut haben und warum es die beiden irgendwann doch etwas größer und luxuriöser haben wollten, das erfahrt ihr in unserer neuen Folge Vans & Friends.

Wie alles begann: Der Minicamper von Sven und Christina:

Inzwischen darf es etwas größer und vor allem luxuriöser sein:

