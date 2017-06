Wahl in Großbritannien : Prognose: Theresa Mays Konservative könnten absolute Mehrheit verlieren

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

London | Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May ist bei der britischen Unterhauswahl einer ersten Prognose zufolge stärkste Partei geworden. Nach der Wählerbefragung kommen die regierenden Tories auf 314 der 650 Sitze, hieß es direkt nach der Schließung der mehr als 40.000 Wahllokale in England, Schottland, Wales und Nordirland um 23 Uhr MESZ. Damit würde May voraussichtlich eine zur Alleinregierung notwendige absolute Mehrheit verfehlen. Die magische Marke liegt bei 326 Sitzen. Theresa Mays Wahlkampf lief nicht glatt - auch, weil mehrere Terroranschläge das Land erschütterten. Mit den Neuwahlen könnte sie sich mit der vorgezogenen Neuwahl verzockt haben.

Für Europa ist der Wahlausgang vor allem wegen des Brexits ausschlaggebend. Je mehr Stimmen Theresa May hinter sich hat, desto selbstbewusster können die Briten den Austritt verhandeln.

Umfragen hatten Mays Tories durchgehend vorn gesehen, allerdings war ihr Vorsprung vor Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei in den vergangenen Wochen stark geschrumpft. Nach den Terroranschlägen in London und Manchester war May unter Druck geraten, weil in ihrer Amtszeit als Innenministerin Polizei-Stellen gestrichen worden waren. Auch Vorschläge zur Sozialpolitik waren bei den Briten nicht gut angekommen.

Die vorgezogene Neuwahl hatte die Premierministerin im April überraschend angekündigt mit dem Ziel, sich mehr Rückendeckung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen zu holen. Zu diesem Zeitpunkt lagen ihre Konservativen in Umfragen noch deutlich vor Labour. Die Auszählung der Stimmbezirke soll die ganze Nacht dauern. Das Endergebnis der Wahl soll voraussichtlich erst am Freitagnachmittag vorliegen.

Warum noch Sitze hinzukommen können

In den 650 Wahlkreisen gewinnt nach britischem Wahlrecht der jeweils dort an erster Stelle liegende Abgeordnete - die übrigen Stimmen entfallen und werden auch landesweit nicht berücksichtigt. Rechnerisch ergäbe sich bei 650 Abgeordneten im Unterhaus also bei 326 Stimmen eine absolute Mehrheit. Der künftige Premier wird jedoch wohl weniger Stimmen brauchen. Denn aus Protest nehmen die gewählten Vertreter der nordirischen Partei Sinn Fein ihre Sitze in Westminster traditionell nicht ein. Die katholisch-republikanische Partei hat einen festen Wählerstamm, 2015 holte sie vier Mandate.

Mit May als Premierministerin müsste sich die Europäische Union auf harte Brexit-Verhandlungen einstellen, die am 19. Juni beginnen sollen. Die Konservative betonte, Großbritannien werde die EU eher komplett ohne Einigung verlassen, als einen „schlechten Deal“ zu akzeptieren. May hatte das Amt der Regierungschefin im vergangenen Jahr von David Cameron übernommen, nachdem eine knappe Mehrheit der Briten in einem Referendum für den Brexit gestimmt hatte.

Doch im Fokus des Wahlkampfes stand weniger der EU-Austritt als die innere Sicherheit des Landes, nachdem Großbritannien binnen kurzer Zeit drei Mal Schauplatz von Terroranschlägen geworden war. Die Opposition hatte May etwa für ihre Aussage kritisiert, im Kampf gegen den Terror notfalls auch Menschenrechte einzuschränken.

Prominente und Politiker riefen die rund 46,9 Millionen wahlberechtigten Briten am Donnerstag zur Stimmabgabe auf.

„Jede Stimme zählt“, twitterte May wenige Stunden vor der Schließung der Wahllokale. „Zusammen können wir den besten Brexit-Deal sichern und ein stärkeres Großbritannien aufbauen.“

Every vote counts. Please back your local Conservative candidate and together we can secure the best Brexit deal & build a stronger Britain. pic.twitter.com/drt7SV0EbS — Theresa May (@theresa_may) 8. Juni 2017

Labour-Chef Jeremy Corbyn schrieb: „Steht auf wie die Löwen. Wir sind viele, sie sind wenige.“

„Die Wahl heute ist so wichtig“, erklärte auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan auf Twitter.

LONDON: YOU HAVE ONE HOUR TO VOTE. This election is so important - find your polling station: https://t.co/c6Hm6EBbHY #VoteLabour #GE2017 pic.twitter.com/SMAkfF1kFo — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 8. Juni 2017

Bei vielerorts regnerischem Wetter konnten die Bürger nicht nur in Schulen, Kirchen und Gemeindehallen ihr Kreuzchen machen, sondern etwa auch in Boxclubs, Wohnwagen auf einem Bauernhof und sogar im Pub.

May hatte ihre Stimme am Donnerstagvormittag in ihrem Wahlkreis in Maidenhead westlich von London abgegeben. Corbyn wählte in seinem Londoner Wahlkreis Islington North. Der Altlinke spricht vor allem junge Menschen an. Er will die Kluft zwischen Arm und Reich verringern, die Bahn verstaatlichen und das Gesundheitssystem auf Vordermann bringen. Corbyn gilt vielen aber auch als führungsschwach.

