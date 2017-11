Serie: Woche der Sicherheit : Absolute Sicherheit nicht in Sicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Bosch 1 von 1

Jahrelang sorgte die steigende Verwendung von passiven Sicherheitssystemen in Pkw dafür, dass die Unfallzahlen zurückgingen. In den vergangenen Jahren stiegen die Unfallzahlen allerdings wieder; 2016 gab es gar einen Höchststand mit 2,6 Millionen polizeilich registrierten Unfällen. Die andere Seite der Medaille: Mit 3206 war die Zahl der tödlich Verunglückten so niedrig wie nie zuvor.

Dass neue Assistenzsysteme und Sicherheitspakete, wenn sie denn flächendeckend in Automobilen zum Einsatz kommen, wieder für sinkende Unfallzahlen sorgen werden, darin sind sich Experten einig – der deutsche Autofahrer steht dem allerdings skeptisch gegenüber, zumindest beim Thema autonomes Fahren. In einer Bertelsmann-Umfrage zeigten sich zwei von drei Befragten argwöhnisch, was selbstfahrende Autos betrifft. Vor allem die Angst vor Unfällen (84 Prozent), der Kontrollverlust über das eigene Auto (83 Prozent) und die Gefahr von Hacker-Angriffen (74 Prozent) beschäftigen die Befragten. Und das, obwohl vor allem Unfälle und Kontrollverluste durch menschliche Faktoren wie Müdigkeit, langsame Reaktionszeit oder die Ablenkung durch autonome Fahrzeuge ausgeschlossen werden sollen.

In einer Umfrage des Tüv Rheinland dagegen erklärten drei Viertel der Teilnehmer, dass sie sich vorstellen können, autonome Fahrzeuge zu nutzen. Auffällig ist: Vor allem Fahrer moderner und teurer Autos stehen der autonomen Technik offen gegenüber. Wer ein älteres Auto fährt, hat also offensichtlich mehr Angst vor dem unbekannten Neuen als Menschen, die mit Spurhalte- oder Notbremsassistenten bereits an das Thema herangeführt wurden.

Der Siegeszug der autonomen Fahrzeuge dürfte aber nicht mehr aufzuhalten sein. In Teilen ist das bereits heute möglich: Modelle von Mercedes-Benz können bereits automatisch die Spur wechseln und andere Verkehrsteilnehmer überholen, zahlreiche Hersteller bieten einen adaptiven Abstandshalter an, der stets den gewünschten Abstand zum Vordermann einhält. Für die Luxuslimousine A8 hat Audi einen Verkehrs-Stau-Assistenten entwickelt, der bis Tempo 60 alle Funktionen selbstständig übernehmen kann, auf den richtigen Abstand achtet, lenkt, bremst – wenn es sein muss, bis zum Stillstand –, wieder anfährt und Platz für die Rettungsgasse hält.

Auch wenn die Technik bereits serienreif ist, fehlen noch rechtliche Grundlagen. Bisher dürfen automatisierte Eingriffe laut Gesetz nur bis Tempo 10 (etwa zum Einparken) erfolgen. Die EU und 50 weitere Staaten weltweit erarbeiten aber gerade neue Regeln für das autonome und automatisierte Fahren. Dann sollen Eingriffe bis Tempo 130 ermöglicht werden.

Aber die Mühlen der Gesetze mahlen langsam. Bei Audi rechnet man daher frühestens gegen Ende 2018, wahrscheinlich sogar erst 2019 mit dem Serieneinsatz des Staupiloten.