Panorama : 16-Jähriger in Hamburg von Auto angefahren: Schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist in Hamburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche überquerte am Dienstagmittag die Kollaustraße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Auto bremste, doch die Fahrerin eines Wagens auf der benachbarten Spur übersah den Jugendlichen und fuhr ihn an. Der 16-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge besteht keine Lebensgefahr. Zuvor berichtete „24hamburg”. Die sechsspurige Kollaustraße wurde nach dem Unfall für eine halbe Stunde gesperrt.

