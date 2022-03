Gifhorn : 18-Jähriger stirbt bei Autounfall

Am frühen Sonntagmorgen ist in der Gemeinde Sprakensehl (Landkreis Gifhorn) ein 18-Jähriger bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann kurz hinter der Ortschaft Behren mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Wagen sei durch die Wucht des Aufpralls vollständig zerstört worden. Der 18-Jährige verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

