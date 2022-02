Panorama : 33-Jährige schwebt nach Unfall an Stauende in Lebensgefahr

Eine 33-Jährige schwebt nach einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Autos an einem Stauende auf der Autobahn 1 bei Münster in Lebensgefahr. Ein von hinten kommendes Fahrzeug sei am Samstagnachmittag auf den Wagen der Frau aufgefahren, wodurch ihr Auto weggeschleudert worden sei, sagte eine Sprecherin der Polizei. Infolge des ersten Aufpralls kam es zu weiteren Kollisionen. Keiner der Insassen der am Unfall beteiligten Pkw blieb demnach unverletzt.

Zwei weitere Menschen waren den Angaben zufolge schwer und sieben leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Die Autobahn wurde zwischen Greven (Landkreis Steinfurt) und dem Flughafen Münster/Osnabrück zunächst gesperrt....

