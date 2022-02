Panorama : 85 Jahre alte Autofahrerin stirbt nach Unfall bei Ladelund

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall nahe der dänischen Grenze bei Ladelund ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei der Kollision des Wagens der 85-Jährigen mit einem anderen Auto schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ihr 89 Jahre alter Beifahrer sowie der 26 Jahre alter Fahrer des anderen Autos und dessen 32 Jahre alter Beifahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.14 Uhr. Zur Ursache machte die Polizei keine Angaben. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen vorübergehend voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet...

