Vier Modelle : Elektroauto-Marke Nio aus China kommt 2022 nach Deutschland

Die chinesische Elektroauto-Marke Nio will ihre Modelle im Jahr 2022 nach Deutschland bringen. Darunter ist auch eine Neuentwicklung. Welche Nio-Fahrzeuge sollen künftig in Mitteleuropa zu sehen sein?

Suzhou | Nach dem Start in Norwegen 2021 wagt sich die chinesische Elektroauto-Marke Nio im Jahr 2022 auch nach Deutschland. Das hat Firmenchef William Li angekündigt und zugleich ein viertes Nio-Modell enthüllt. Es soll im Herbst 2022 zunächst in China an den Start gehen und ist anschließend auch für den Export vorgesehen. Das ET5 genannte Schrägheck-Fahrz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.