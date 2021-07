Im Test : Neuer C-Klasse gelingt der Anschluss an die S-Klasse

Nur ein knappes Jahr nach der neuen S-Klasse bringt Mercedes auch die nächste Generation der C-Klasse an den Start. Dabei spendieren die Schwaben Limousine und Kombi reichlich Technik aus ihrem Flaggschiff. Übersehen sie dabei zwei große Trends?

Berlin | Liebling, sie haben die S-Klasse geschrumpft: Wenn Mercedes neue C-Klasse nun in den Autohäusern steht, dann muss man schon zweimal hinschauen, um sie nicht mit dem Flaggschiff der Schwaben zu verwechseln. Denn deutlich dynamischer gezeichnet und in allen wichtigen Dimensionen ein wenig gewachsen, machen Limousine und Kombi jetzt mächtig was her...

