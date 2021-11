Wohnmobil im Winter : Ohne Probleme durch die Kälte: So überwintert das Reisemobil

Polster aufstellen, Tanks leeren - und was noch? Reisemobile werden im Winter eher selten bewegt. Die langen Standzeiten sollten gut vorbereitet sein, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Essen | Obwohl sich viele moderne Reisemobile dank ihrer Heizungen auch für den Einsatz im Winter eignen, nutzen viele Halter solche Fahrzeuge nur in der wärmeren Jahreszeit. In der Zwischenzeit heißt es: einmotten. Worauf ist zu achten? Der Tüv Nord gibt Tipps. Bevor das Wohnmobil unter einem Carport oder idealerweise in einer trockenen Halle geparkt wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.