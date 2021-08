Fahrradkurse für Erwachsene : Radfahren üben bis zum „Wow“-Gefühl

Radfahren liegt voll im Trend. Zunehmend steigen auch Menschen aufs Rad, die nur wenig Übung haben. Spezielle Kurse können ihnen Sicherheit verschaffen - die Nachfrage steigt.

Frankfurt am Main | Besonders das Aufsteigen fand Monika Kraus früher schwierig. Nun bringt die 61-Jährige ihr Fahrrad schon ziemlich routiniert in Gang. Sie nimmt an einem Kurs für Erwachsene mit wenig bis keiner Übung im Radfahren teil. Die Marburgerin hat dabei zunächst auf einem Roller geübt, um Schwungholen und Balance zu trainieren. Radfahrlehrerin Christine Rho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.