Panorama : A38 in Richtung Göttingen nach Unfall stundenlang gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Dienstagabend war die Autobahn 38 in Richtung Göttingen stundenlang gesperrt. Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen sei zuvor zwischen dem nordthüringischen Nordhausen und Heringen mit seinem Fahrzeug, das einen Anhänger mit drei Motorrädern zog, in die Leitplanke geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Anschließend schleuderte das Gespann wi...

