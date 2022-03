Kreis Gifhorn : Alkohol am Steuer: Fünf junge Leute nach Unfall verletzt

Unter Alkoholeinfluss hat ein 18-Jähriger in Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn einen schweren Unfall verursacht. Er kam am frühen Sonntagmorgen mit dem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte an einer Böschung mit Bäumen und einem Grundstückszaun. Alle fünf Insassen zwischen 17 und 20 Jahren, davon drei junge Männer, zogen sich dabei zum Teil schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden mit Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Fahrzeugführer kommt aus dem Landkreis Rotenburg. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

