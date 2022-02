Panorama : Alle städtischen Lkw mit Abbiegeassistenten ausgerüstet

Zum Schutz von Radfahrern und Fußgängern hat Hamburg den gesamten städtischen Lkw-Fuhrpark mit Abbiegeassistenzsystemen ausgerüstet. „Neben der Umrüstung von rund 900 städtischen Fahrzeugen über 7,5 Tonnen in den Jahren 2020 und 2021 konnten in den vergangenen Monaten auch die verbliebenen rund 600 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit einem entsprechenden System ausgerüstet werden“, teilte die Innenbehörde am Montag mit. Die Gesamtkosten gibt der Senat mit rund 3,5 Millionen Euro an.

Damit sollen die für Radfahrer in Städten alltäglichen und brandgefährlichen Situationen entschärft werden: Sie fahren an einer Kreuzung geradeaus, während ein Lastwagenfahrer oder eine Busfahrerin zum Rechtsabbiegen ansetzt - und möglicherweise den Radfahrer übersieht. Abbiegeassistenten orten den Radfahrer und geben dem Fahrer rechtzeitig ein Signal....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.