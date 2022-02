Panorama : Alte A45-Talbrücke Richtung Hessen wird gesprengt

120 Kilo Sprengstoff bringen am Sonntag ein 500 Meter langes Brückenbauwerk zum Einsturz. Es wird wohl nicht der letzte große Knall entlang der A45 bleiben: Alle Talbrücken der Sauerlandlinie müssen langfristig ersetzt werden.

Im Zuge der Brückensanierungen an der A45 bei Wilnsdorf nahe der hessischen Landesgrenze wird am Sonntag (11.00 Uhr) eine 500 Meter lange Brücke gesprengt. 120 Kilogramm Sprengstoff sind in mehr als 1850 Bohrlöchern verbaut worden, um das 55 Jahre alte Bauwerk zu Fall zu bringen. Der Autobahnabschnitt daneben, der seit Dezember wieder über ein neues Br...

