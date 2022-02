Panorama : Auto und Führerschein nach mutmaßlichem Rennen beschlagnahmt

Nach einem mutmaßlichen Autorennen hat die Polizei am Montagabend ein Auto sowie die Fahrerlaubnis eines 21-Jährigen beschlagnahmt. Das Fahrzeug sei einem zivilen Streifenwagen im Stadtteil Wilhelmsburg aufgefallen, weil es streckenweise mit mehr als 200 Stundenkilometern in einer 80er-Zone fuhr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer habe dabei mehrmals rechts überholt, den Standstreifen befahren und sei anderen Autos zu dicht aufgefahren.

Er habe zudem rote Ampeln missachtet und versucht, vor dem Streifenwagen zu fliehen, als dieser Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet habe. Mehrere Verkehrsteilnehmer seien gefährdet worden und hätten teilweise ausweichen müssen. Nach Angaben der Polizei konnte der Mann vorläufig festgenommen werden, nachdem er versucht hatte, zu Fuß zu flüchten. Weg...

