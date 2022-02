Panorama : Autofahrer bezahlt Tankrechnung nicht und rast Polizei davon

Mehr als 150 Kilometer weit ist ein Autofahrer nach einer nicht bezahlten Tankrechnung nachts der Polizei davongerast. Schließlich habe man ihn an der Autobahn 9 bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor habe der 55-Jährige aus Nordrhein-Westfalen in der Gemeinde Vomp in Tirol getankt und nicht bezahlt, hieß es. Als ihn Bundespolizisten in der Nacht zum Sonntag am Grenzübergang Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) kontrollieren wollten, sei er über die Autobahn 93 geflüchtet.

Viel zu schnell und teils ohne Licht raste der Mann dann den Angaben zufolge über mehrere Autobahnen nach Norden, bis ihn Verkehrspolizisten im nördlichen Oberbayern stoppten. Dabei habe er drei Streifenwagen gerammt und einen Beamten leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte nahmen dem 55-Jährigen sein Auto und seinen Führerschein ab....

