In Wagen eingeklemmt : Autofahrer kommt in Stuhr von Straße ab und prallt gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Stuhr (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Nach Angaben der Polizei alarmierten Passanten am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie das verunglückte Fahrzeug in dem Garten neben der Stuhrer Landstraße entdeckt hatten. Der Fahrer war den Angaben zu Folge im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unkla...

