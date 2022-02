Panorama : Autofahrer verletzt Beamten und zeigt Sympathie für Mörder

Ein 59-jähriger Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten verletzt und Sympathie bekundet für die mutmaßlichen Polizisten-Mörder in Rheinland-Pfalz. Der Mann sei am Sonntag wegen seiner auffälligen Fahrweise in Rietberg bei Bielefeld von den Beamten angehalten und kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 59-Jährige habe Ausfallerscheinungen gezeigt und sollte für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache kommen.

Daraufhin habe er mehrfach in Richtung der Polizisten und des Streifenwagens getreten und geschlagen und einen Polizisten leicht verletzt. Auch der 59-Jährige sei beim Anlegen von Handfesseln leicht verletzt worden. „Er beleidigte die Polizisten und äußerte, dass er Verständnis für die Täter habe, die die Polizeibeamtin und den Polizeibeamten in Rheinl...

