Panorama : Bahnhöfe, Gleise, Stellwerke: Bahn investiert in NRW

Die Bahn investiert in NRW zwei Milliarden Euro für den Ausbau des Schienennetzes. Viele Bahnhöfe und Haltepunkte sollen modernisiert werden. Das bringt auch neue Jobs.

Die Deutsche Bahn will 2022 in Nordrhein-Westfalen zwei Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes und viele Bahnhöfe investieren - 140 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das teilte das Verkehrsunternehmen am Freitag in Düsseldorf mit, nachdem Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla bereits am Vortag die bundesweiten Zahlen genannt hatte. ...

