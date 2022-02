Panorama : CDU und FDP bemängeln Ausbau der E-Ladesäulen in Hamburg

Der Ausbau der Elektromobilität ist ein Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele. Und inzwischen steigen auch die Zulassungszahlen der E-Autos. Doch die brauchen auch Lademöglichkeiten. Und da gibt es in Hamburg noch viel zu tun, heißt es aus der Opposition.

CDU und FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft haben dem rot-grünen Senat einen zu langsamen Ausbau des öffentlichen Ladesäulennetzes für Elektroautos in Hamburg vorgeworfen. „Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Hamburg stagniert weiterhin: Es werden zu wenig Ladesäulen gebaut“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Richard Seelmaecker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.