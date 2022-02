Panorama : Containerschiff vor Wangerooge auf Grund gelaufen

Ein rund 400 Meter langes Containerschiff ist in der Nacht zum Donnerstag vor der Insel Wangerooge auf Grund gelaufen. Nach Angaben des Havariekommandos handelt es sich um das Schiff „Mumbai Maersk”, das unter dänischer Flagge fährt und von Rotterdam nach Bremerhaven unterwegs war. Noch in der Nacht seien mehrere Schlepper sowie Mehrzweckschiffe zu dem Havaristen entsandt worden. Zudem sei ein Team von speziell ausgebildeten Seeleuten an Bord gebracht worden.

Ein erster Versuch, das Containerschiff wieder in tieferes Fahrwasser zu bringen, sei jedoch fehlgeschlagen, teilte ein Sprecher des Havariekommandos mit. Nun werde gemeinsam mit der Reederei das weitere Vorgehen abgestimmt. Unter anderem sollen weitere stärkere Schlepper zu dem Schiff geschickt werden....

