Interaktive Grafik : Die wichtigsten Regeln: Was ist beim Fahrradfahren erlaubt und was nicht?

Auch für Fahrradfahrer gelten einige Regeln im Straßenverkehr. Wir haben in einer interaktiven Grafik zusammengefasst, welche Bußgelder für bestimmte Verstöße gelten.

Hand aufs Herz: Wir alle haben doch schon mal den Radweg in die falsche Richtung benutzt, sind – ohne abzusteigen – durch die Menschenmassen in der Fußgängerzone manövriert oder in falscher Richtung durch die Einbahnstraße geflitzt. Dabei sollte eigentlich jedem klar sein, dass die Straßenverkehrsordnung nicht ihre Gültigkeit verliert, nur weil jemand ...

