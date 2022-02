Begehrter Kleinwagen : E-Version des VW Up kehrt zurück

Lange Zeit kamen Käufer kaum noch an den VW E-Up heran. Denn zuletzt war die Nachfrage so groß, dass der Konzern einen Bestellstopp verhängte. Jetzt rollt der Kleinwagen wieder zu den Händlern.

Volkswagen nimmt die über längere Zeit ausgesetzteElektroversion seines Kleinwagens Up zurück ins Programm. Bei erstenHändlern wird das Modell jetzt zur Auslieferung im März angeboten. Das Unternehmen nannte hierzu am Freitag noch keine Einzelheiten,bestätigte aber grundsätzlich: „Es ist richtig, dass wir den E-Upwieder als Einstiegsmodell in die E-Mob...

