Panorama : Eintägiger Warnstreik legt städtischen Busverkehr lahm

Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder doch mit dem Auto? Mit dem Bus jedenfalls ging es in den größten Städten Schleswig-Holstein am Dienstag nur im Ausnahmefall - weil die Fahrer nicht arbeiteten. Dem Warnstreik folgt schon bald die nächste Verhandlungsrunde.

In Schleswig-Holstein sind am Dienstag viele Busse in den Depots geblieben. Grund war ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Fahrer im öffentlichen Nahverkehr von Neumünster, Kiel, Lübeck und Flensburg aufgerufen hatte. Die Resonanz sei gut, sagte Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete der Deutschen Presse-Agentur. Nur in Fle...

