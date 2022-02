Panorama : Erste Mietstation für Lasten-E-Bikes in Düsseldorf eröffnet

In Düsseldorf ist am Donnerstag die erste Mietstation für Lasten-E-Bikes eröffnet worden. Die Lastenräder sollen den Transport ohne Auto und damit den Verzicht auf einen eigenen Pkw in der Innenstadt erleichtern, wie es von der Stadtverwaltung hieß. Der Lastenrad-Automat wird rund um die Uhr zugänglich sein. Die Lastenräder können dort ausgeliehen werden, müssen aber auch wieder dorthin zurückgebracht werden. Buchung und Bezahlung erfolgt per App. Entwickelt wurde das kommunale Angebot von städtischen Tochterunternehmen. In den nächsten Monaten sollen drei weitere Stationen folgen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.