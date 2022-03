Unfall : Fahrerflucht: 25-Jähriger in Fußgängerfurt angefahren

Beim Überqueren einer Straße ist ein 25 Jahre alter Mann in Lübeck von einem Auto angefahren und erheblich verletzt worden. Der Autofahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 25-Jährige hatte den Angaben zufolge seinen E-Scooter an einer Fußgängerfurt über die Straße geschoben, als er von dem herannahenden Auto erfasst wurde. Bei dem Unfall vom Freitag wurde er den Angaben zufolge auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unfallfahrer ein Stop-Schild missachtet.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.