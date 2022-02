«Abgedrängt und beleidigt» : Fahrrad vs. Auto: Der alltägliche Kampf auf den Straßen

In den Städten wird es enger, die Aggressivität bei den Verkehrsteilnehmern steigt. Für Radfahrerinnen und Radfahrer wird es dabei schnell gefährlich. Zwei von ihnen berichten von vergeblichen Versuchen, sich juristisch zu wehren.

Es ist Sommer, Katja W. ist mit dem Rad in Frankfurt unterwegs. Vor einer Ampel fährt sie an zwei Autos vorbei und hält davor an, um Grün abzuwarten. Der Autofahrer hinter ihr beschimpft sie, lässt den Motor aufheulen und fährt ein Stück auf. Kaum springt die Ampel um, überholt er mit quietschenden Reifen und bremst die Radfahrerin zwei Mal aus. So sch...

